За сутки COVID-19 подтвердили у более 9 тыс. украинцев

Среди заболевших за прошлые сутки – 790 детей и 122 медика.

Умерло 17 октября 177 человек, выздоровел 3421 пациент, госпитализировали 3127 заболевших.

Больше 1 тыс. случаев за сутки подтвердили в Одесской области (1367), сообщает Минздрав.

17 октября в Украине сделали 49 тыс. тестирований на коронавирус, из которых почти 24 тыс. – методом ПЦР.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 644 694 случая COVID-19, умерло 60 810 человек, выздоровело 2 329 418 пациентов.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Министр сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. Также за прошлый месяц 97,1% госпитализированных с диагнозом COVID-19 в Украине были не привиты.