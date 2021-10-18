Комаровский назвал два "самых важных слова" во время эпидемии COVID-19, оба начинаются на "в"

Комаровский: Чем старше человек, тем вакцина безопаснее Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Вакцинация вообще из всех методов самая надежная [защита]. У вас два глобальных способа профилактики – вакцинация и вентиляция помещений. Все. Или быть там, где максимально возможный воздухообмен. Вакцинация и вентиляция – два самых важных слова сегодня", – сказал он.

Медик подчеркнул, что вакцинация не гарантирует, что человек не заболеет, но это снижает риск попасть в реанимацию.

"Чем старше человек, тем вакцина безопаснее... Если вы имеете какое-то заболевание, то нужно бежать и вакцинироваться. Наличие смежных заболеваний – это причина вакцинироваться. Потому что эти заболевания делают для вас коронавирусную инфекцию смертельно опасной", – объяснил Комаровский.