"Обязательно встретитесь". Комаровский назвал единственный вариант избежать COVID-19

"У вас задача – не забыть о коронавирусе на всю дальнейшую жизнь. Вы встретитесь с коронавирусом по-любому. Вы не встретитесь с ним только в одном случае: если вы живете на хуторе в лесу и вам у ворот лесничества оставляют продукты и уходят. В противном случае вы обязательно с ним встретитесь", – сказал он.

Медик призвал граждан "не истерить", если с ними после встречи с "матерым вирусом" ничего не случилось, а вакцинироваться.

"Если вы нормально перенесли взрослый вирус, то, когда говорят, что вам введут фрагмент белка вируса, зачем устраивать истерики? Вакцинируйтесь и расслабьтесь. Вы переболели без симптомов – замечательно. Но пока вы вырабатывали иммунитет, вы ходили и распространяли его. Сейчас придет новый вирус, и вы опять будете ходить его распространять? Сделайте прививку", – заявил Комаровский.

Он сравнил вакцинацию от коронавируса с использованием ремня безопасности в автомобиле.

"Я всю жизнь за рулем, и мне ни разу не понадобился ремень безопасности. Что вы ко мне прицепились? Я пристегнусь, а он мне не понадобится, а только мешать будет. Не буду пристегиваться! Кстати, вам кто-то говорит, что если вы пристегнетесь, то не погибнете в аварии? Никто этого не гарантирует. Но вы пристегиваетесь, потому что умеете считать вероятность", – объяснил Комаровский.