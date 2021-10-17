COVID-19 в Одессе: "скорая" едет по четыре-пять часов, больных везут в Овидиополь, Беляевку и Черноморск – волонтер

"С трудом за утро госпитализированы три пациента с критической ситуацией уже. Их просто бы не довезли в область", – написала она.

Ножевникова отметила, что в отделениях горбольниц для пациентов с COVID-19 не хватает персонала.

"Одна-две медсестры на 50–60 пациентов. Нереально выдержать и нереально оказать полноценную помощь. За утро мы выдали уже больше 20 концентраторов. Звонков сотни", – добавила волонтер.