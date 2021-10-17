В Украине восемь регионов соответствуют "желтой" зоне эпидопасности – Минздрав

Так, в "желтой" зоне карантина находятся Киев, Винницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Полтавская, Ровненская и Тернопольская области.

В то же время показатели Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областей соответствуют "оранжевому" уровню эпидопасности.

В частности, три дня подряд превышен уровень в 60 госпитализаций на 100 тыс. населения в 15-ти регионах, коэффициент выявления случаев COVID-19 – в шести областях. Оба показателя три дня подряд превышены в Днепропетровской, Житомирской, Луганской, Сумской и Черниговской областях.

Загруженность койкомест с кислородом три дня превышена в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской и Сумской областях.

Согласно данным Минздрава, показатели одного региона – Херсонской области соответствуют "красному" уровню карантина.