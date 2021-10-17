За сутки в Украине госпитализировали около 5 тыс. заболевших COVID-19

Среди заболевших за прошлые сутки – 1086 детей и 154 медика.

Умерло 16 октября 219 человек, выздоровел 3541 пациент, госпитализировали 4747 заболевших.

Больше 1 тыс. случаев за сутки подтвердили в Одесской области (1396).

16 октября в Украине сделали 72 970 тыс. тестирований на коронавирус.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 635 170 случаев COVID-19, умерло 60 633 человека, выздоровело 2 325 997 пациентов.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Министр сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. Также за прошлый месяц 97,1% госпитализированных с диагнозом COVID-19 в Украине были не привиты.