Минздрав обновил карантинные зоны. 15 областей – в "оранжевой" зоне

Речь идет о Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

Херсонская область находится в "красной" зоне.

Последние три дня в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской и Сумской областях были превышены показатели госпитализации и загруженности койко-мест с кислородом.

Также в Днепропетровской, Житомирской, Луганской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях три дня подряд превышен коэффициент выявления случаев COVID-19.