Ляшко назвал два способа противодействия COVID-19

"Сейчас мы имеем два эффективных пути противодействия распространению короновирусной болезни – вакцинация и карантинные ограничения. Но у нас почему-то продолжают пренебрегать возможностью сделать прививку, поэтому единственный выход для предотвращения коллапса медицинской системы – введение карантинных ограничений", – отметил Ляшко.

Глава Минздрава добавил, что в реанимации "нет ни одного вакцинированного", а прививка "позволяет избежать тяжелого течения болезни".