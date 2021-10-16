"Вакцинироваться гораздо проще, чем переболеть". Ляшко заявил, что в Украине доступны 10 млн доз вакцин

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заверил, что в Украине нет проблем с доступом к вакцинам Фото: Віктор Ляшко / Facebook

"У нас в стране более 10 млн доз [вакцин]. Возможно, в определенном населенном пункте нет у фельдшера, но можно подойти к этому фельдшеру, к семейному врачу, записаться – приедет мобильная бригада и сделает прививку. Вакцинироваться гораздо проще, чем переболеть", – подчеркнул Ляшко.

Он добавил, что на сегодняшний день одной дозой вакцинированы 90% всех украинских медработников и 85% работников образовательной сферы.

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