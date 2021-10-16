В Украине 15 октября сделали почти 150 тыс. COVID-прививок

С начала кампании в Украине сделали 14,3 млн прививок Фото: EPA

За прошедшие сутки 79 580 украинцев получили первую дозу вакцины, а 68 858 – вторую дозу и завершили вакцинацию.

С начала кампании в Украине сделали 14 307 558 прививок. 7 873 767 человек получили минимум одну дозу вакцины, а 6 433 791 человек получил две дозы и завершил иммунизацию.

Наибольшее количество прививок 14 октября сделали в Днепропетровской области – 14 923, а за весь период прививочной кампании – в Киеве (1,9 млн).

Меньше всего вчера прививок получили жители Николаевской области – 2867. За все время кампании самый низкий уровень вакцинации в Луганской области – 252 тыс. прививок.