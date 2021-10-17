Минздрав Украины готовит документы для вакцинации от коронавируса детей от 14 лет

С 21 июля в Украине могут привиться все желающие в возрасте от 18 лет Фото: EPA

"Сегодня есть документы о вакцинации 18+ и 14+. Разрабатываются документы в отношении детей-подростков. Но это будет позже, потому что продолжается период оформления документов, именно этот контингент необходимо уже сегодня вакцинировать", – сказал он.

По словам Рубана, документы по вакцинации детей от 14 лет подготовлены Минздравом, который будет внедрять эти меры.