BioNTech и Pfizer запросили разрешение на применение их вакцины в Евросоюзе для детей в возрасте 5–11 лет

В исследовании вакцины Comirnaty приняли участие 2268 детей в возрасте от шести месяцев до 11 лет, отметили в BioNTech Фото: EPA

Те же данные были отправлены в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Отмечается, что в исследовании вакцины приняли участие 2268 детей в возрасте от пяти до 11 лет.

Для них использовали меньшую дозу, чем обычно вводят взрослым.

Pfizer и BioNTech заявили, что результаты исследований показали "сильный иммунный ответ".

20 сентября компания Pfizer сообщала, что вакцина Comirnaty эффективна для детей в возрасте от пяти до 11 лет. Эффективность препарата проверяли в трех возрастных группах: 5–11 лет, два – пять лет, шесть месяцев – два года.