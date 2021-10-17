В аннексированном РФ Крыму зафиксировали суточный рекорд новых случаев COVID-19

В Крыму до 1 декабря действует режим повышенной готовности из-за пандемии COVID-19 Фото: Правительство Крыма / Twitter

Этот показатель – рекордный на полуострове за все время эпидемии, отмечает проект "Крым.Реалии".

Всего в Крыму выявили 87 646 случаев коронавирусной инфекции.

В то же время на полуострове умерло 2776 человек с COVID-19, 13 – за последние сутки.

Количество выздоровевших за 16 октября составило 162 человека, 74 018 – за весь период пандемии.