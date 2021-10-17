Комаровский рассказал, что Зеленский предлагал ему стать народным депутатом

Комаровский: Я сказал, что всегда готов подсказать. Быть тем, кто советует, я однозначно могу Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Комаровский сообщил, что два раза отказывал Зеленскому, который предлагал ему пойти в политику. В первый раз речь шла о руководстве Министерством здравоохранения.

"Когда Владимир Александрович собирался в президенты, мы с ним встретились в Харькове. Я сказал, что всегда готов подсказать. Быть тем, кто советует, я однозначно могу... Владимир Александрович мне звонил, звал в команду, звал в министры. Я сказал, что организация здравоохранения – это не мое, но я всегда могу быть рядом в качестве человека, который всегда может сказать, что стоит за этой темой в медицине – медицинская наука, польза для людей или бизнес", – отметил медик.

Второй раз глава государства предлагал Комаровскому баллотироваться в парламент от партии "Слуга народа", но тоже получил отказ.