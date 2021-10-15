"С днем рождения меня!" Комаровский в свой день рождения снялся в рокерских перчатках и с удочкой

Комаровский: Очень хочу иметь силы и возможность встречать этот день так, как сегодня Фото: uakomar / Instagram

"С днем рождения меня! Очень хочу иметь силы и возможность встречать этот день так, как сегодня – на рыбалке, с друзьями, и все такое чистое, светло-мокрое после вчерашнего дождя!" – написал он.

Комаровский поделился своими ощущениями в праздничный день.

"Именно сейчас яркое и еще теплое осеннее солнце, и желто-золотой клен, и красная калина, и над головой летят журавли, и мораторий на плохие новости. И дома ждут. И ты им совсем не надоел… И много людей, которые в общем-то совсем неплохо ко мне относятся, и готовы терпеть, и говорят добрые слова. Спасибо!" – завершил он пост.

Врач обнародовал снимок, на котором запечатлен в лодке. Он предстал в сером плаще и рокерских перчатках с обрезанными пальцами, с удочкой в руках.

View this post on Instagram Публикация от Евгений Комаровский (eok) (@uakomar)