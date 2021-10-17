"Классный кейс". Комаровский ответил на вопрос об успехах президентской каденции Зеленского

О том, какие успехи можно отметить за половину каденции главы государства, медика спросил журналист.

"Цифровизацию – однозначно. Это министерство, мне кажется, что [министр цифровой трансформации Украины Михаил] Федоров однозначно на своем месте. Вот это классный кейс, все", – ответил Комаровский.

Педиатр рассказал, что в свое время Зеленский предлагал ему должность министра, а позже – пойти в народные депутаты, но медик отказался.

"Я сказал: "Ни в каких депутатах нет смысла. Зачем мне нужны депутаты?" Я могу давать свои советы, поэтому мы сошлись на должности внештатного советника... О том, что я буду министром, говорили все, кроме меня. Я в министры не собирался", – объяснил Комаровский.