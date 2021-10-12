Зеленскому доверяют 38% украинцев – опрос

В то же время 57% граждан не доверяют главе государства.
На втором месте бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман, которому доверяют 30% респондентов, а 59% – нет.
В тройке лидеров также отстраненный от должности спикера Верховной Рады Дмитрий Разумков, которому доверяют 29% опрошенных, 51% не доверяет.
Остальные политики расположились следующим образом:
Опрос проводился с 18-го по 28 сентября среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2400 респондентов методом "лицом к лицу" с использованием планшета.
На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовало 30,24% избирателей, за Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур. Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.