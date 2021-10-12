Зеленскому доверяют 38% украинцев – опрос

В то же время 57% граждан не доверяют главе государства.

На втором месте бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман, которому доверяют 30% респондентов, а 59% – нет.

В тройке лидеров также отстраненный от должности спикера Верховной Рады Дмитрий Разумков, которому доверяют 29% опрошенных, 51% не доверяет.

Остальные политики расположились следующим образом:

сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко – 24% и 62% соответственно;

экс-глава СБУ Игорь Смешко – 23% и 46%;

глава Минздрава Украины Виктор Ляшко – 23% и 65%;

нардеп, лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко – 21% и 75%;

пятый президент Украины и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко – 20% и 76%;

премьер-министр Украины Денис Шмыгаль – 18% и 65%;

секретарь СНБО Алексей Данилов – 16% и 50%;

глава Офиса президента Андрей Ермак – 14% и 61%.

Опрос проводился с 18-го по 28 сентября среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2400 респондентов методом "лицом к лицу" с использованием планшета.