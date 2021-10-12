Зеленский укрепил лидерство в президентском рейтинге – опрос

Зеленского готовы поддержать 32% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором Фото: president.gov.ua

Если бы выборы главы государства состоялись в ближайшее воскресенье, Зеленского поддержали бы 32% граждан, которые намерены голосовать и определились с выбором.

Как отмечают социологи, действующий президент укрепил свое лидерство в рейтинге – два месяца назад за него намерены были проголосовать почти 30% респондентов.

Второе и третье место делят пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко и сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко – у них по 12%.

За нардепа и лидера "Батьківщини" Юлию Тимошенко готовы проголосовать 11% опрошенных.

Больше 5% набирают экс-глава СБУ, лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко (8%), а также бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман и лидер партии "Наши" Евгений Мураев – по 7%.

Рейтинг остальных политиков менее 5%.

Во втором туре Зеленский победил бы любого из своих оппонентов – Порошенко, Бойко, Тимошенко – с одинаковым результатом: 66% против 34%.

Опрос проводился с 18-го по 28 сентября среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2400 респондентов методом "лицом к лицу" с использованием планшета.