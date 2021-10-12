"Промышленный безвиз" с ЕС Украина подпишет на следующем саммите – Зеленский

"Начинаем разговор [с ЕС] об обновлении таможенных тарифов и всеохватывающей зоны свободной торговли. Уверен, что есть движение к очень важному для Украины соглашению о промышленном безвизе. Уже на следующем саммите Украина – ЕС мы стремимся подписать это соглашение", – заявил Зеленский.

Также, по словам президента, Украина и ЕС начали диалог по поводу европейского "зеленого" курса.

"Мы готовы вместе с ЕС двигаться к климатической нейтральности", – отметил Зеленский.