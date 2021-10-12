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"Промышленный безвиз" с ЕС Украина подпишет на следующем саммите – Зеленский

Зеленский: Начинаем разговор об обновлении таможенных тарифов и всеохватывающей зоны свободной торговли
Зеленский: Начинаем разговор об обновлении таможенных тарифов и всеохватывающей зоны свободной торговли
Фото: EPA

Украина рассчитывает подписать соглашение о промышленном безвизе на следующем саммите Украина – ЕС. Об этом 12 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по результатам саммита, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Начинаем разговор [с ЕС] об обновлении таможенных тарифов и всеохватывающей зоны свободной торговли. Уверен, что есть движение к очень важному для Украины соглашению о промышленном безвизе. Уже на следующем саммите Украина – ЕС мы стремимся подписать это соглашение", – заявил Зеленский.

Также, по словам президента, Украина и ЕС начали диалог по поводу европейского "зеленого" курса.

"Мы готовы вместе с ЕС двигаться к климатической нейтральности", – отметил Зеленский.

Контекст:

16 сентября 2014 года Верховная Рада и Европарламент синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.

По итогам саммита в Брюсселе в октябре 2020 года Украина и Европейский союз договорились об обновлении Соглашения об ассоциации. Согласно тексту документа, стороны ожидают дальнейшего усиления экономической интеграции и сближения регулирования в рамках соглашения в нескольких областях: цифровой рынок, защита окружающей среды, борьба с изменениями климата, финансовое сотрудничество.

В декабре прошлого года вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявляла, что Украина и Евросоюз договорились о подписании "промышленного безвиза" для низковольтного и электромагнитного оборудования, машин и механизмов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в июне утверждал, что "промышленный безвиз" Украина и ЕС подпишут к концу 2021 года.

Теги: Украина, Европейский союз, Владимир Зеленский, промышленный безвиз
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