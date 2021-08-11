Зеленский – лидер президентского рейтинга. Второй – Порошенко – опрос

Если бы выборы главы государства состоялись в ближайшее воскресенье, Зеленского поддержали бы 29,7% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором.
Второе место занимает пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко – его готовы поддержать 16,2% респондентов.
Далее идут нардеп и лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко (11,2%) и сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко (10,3%).
Более 5% также набирают экс-глава СБУ, лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко (6,7%), бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман (5,6%) и лидер партии "Наши" Евгений Мураев (5,5%).
Рейтинг остальных политиков менее 5%.
Опрос проводился с 18 июля по 1 августа среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 5000 респондентов методом "лицом к лицу" с использованием планшета. Статистическая погрешность для выборочной совокупности в целом с вероятностью 0,95 без учета дизайн-эффекта не превышает 1,41%.
На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовало 30,24% избирателей, за его оппонента Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур.
Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.
Следующие выборы президента должны состояться в Украине в 2024 году.