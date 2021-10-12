Зеленский поддержал появление военной миссии ЕС в Украине

"Относительно военной миссии. Это учебная миссия, которая говорит о применении лучших европейских практик, обмене опытом. Мы благодарны Литве за эту поддержку и инициативу. Знаю, что идет обсуждение со стороны стран ЕС. Знаю, что этих стран становится все больше. Мы поддерживаем эту инициативу", – заявил Зеленский.

Глава Европейского совета Шарль Мишель, комментируя идею этой миссии, отметил, что ЕС видит возможности усилить сотрудничество с Украиной в военной сфере.

"Например, сотрудничество в борьбе с кибератаками, [мы можем] разрабатывать совместные методы борьбы с кибератаками, потому что почти каждый день происходят такие атаки и в Европе тоже. Мы считаем, что это вопрос [верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа] Борреля – он направляет миссию, которая приедет в Украину, встретится с украинскими коллегами и будет рассматривать, какие общие вопросы мы можем обсуждать в вопросе военного образования с нашими украинскими друзьями и членами ЕС", – сказал он.