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Зеленский поддержал появление военной миссии ЕС в Украине

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Мишель (слева) и Зеленский (справа) высказались о создании военной миссии ЕС в Украине
Мишель (слева) и Зеленский (справа) высказались о создании военной миссии ЕС в Украине
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает инициативу создания военной миссии ЕС в Украине. Об этом президент он заявил 12 октября на пресс-конференции по результатам саммита Украина – ЕС, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Относительно военной миссии. Это учебная миссия, которая говорит о применении лучших европейских практик, обмене опытом. Мы благодарны Литве за эту поддержку и инициативу. Знаю, что идет обсуждение со стороны стран ЕС. Знаю, что этих стран становится все больше. Мы поддерживаем эту инициативу", – заявил Зеленский.

Глава Европейского совета Шарль Мишель, комментируя идею этой миссии, отметил, что ЕС видит возможности усилить сотрудничество с Украиной в военной сфере.

"Например, сотрудничество в борьбе с кибератаками, [мы можем] разрабатывать совместные методы борьбы с кибератаками, потому что почти каждый день происходят такие атаки и в Европе тоже. Мы считаем, что это вопрос [верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа] Борреля – он направляет миссию, которая приедет в Украину, встретится с украинскими коллегами и будет рассматривать, какие общие вопросы мы можем обсуждать в вопросе военного образования с нашими украинскими друзьями и членами ЕС", – сказал он.

Контекст:

В середине сентября СМИ сообщили, что ЕС рассматривает варианты создания военно-консультативной и учебной миссии ЕС в Украине. Предполагается, что в военно-консультативной миссии ЕС (EUATM) будут работать 60 сотрудников. Ее основная цель – консультировать департамент образования Министерства обороны Украины и Генеральный штаб ВСУ по внедрению плана реформирования профессионального военного образования.

В украинском МИД, комментируя заявления об этой инициативе, сказали, что украинская и европейская стороны действительно обсуждают различные модели дальнейшего взаимодействия, среди которых и военно-учебная миссия. В ведомстве считают, что начало такой миссии отвечает стратегическим интересам как Украины, так и ЕС.

Теги: военные, Европейский союз, Владимир Зеленский, Евросоюз
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