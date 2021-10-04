В МИД прокомментировали возможную военную миссию ЕС в Украине

"Такая миссия могла бы охватить сферы, сейчас не покрытые EUAТM. Прежде всего речь идет об образовательном секторе, повышении профессиональной подготовки украинских военнослужащих. Контакты по этому вопросу продолжаются", – заявил Николенко.

По его словам, начало военно-учебной миссии отвечает стратегическим интересам как Украины, так и ЕС.