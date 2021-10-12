Лидеры ЕС и Зеленский ответили на вопрос о вступлении Украины в Евросоюз

12 октября состоялся саммит Украина – ЕС при участии Мишеля (слева), Зеленского (по центру) и фон дер Ляйен (справа) Фото: president.gov.ua

Зеленский отметил, что обсуждал этот вопрос сегодня с главой Европейского совета.

"Я сказал: "Мне кажется, что нашему обществу не хватает понимания, что мы идем одним путем. Где финиш этого пути, и есть ли он? Потому что мы очень в это верим и делаем все на этом пути, чтобы финиш был в ближайшее время", – отметил он и передал слово Мишелю и фон дер Ляйен.

Глава Евросовета добавил, что сегодня участники саммита обсудили сближение Украины и ЕС.

"Мы слышали очень солидные аргументы, высказанные президентом [Украины]. Мы договорились, что нужно мобилизовать дискуссии в ЕС. В последние месяцы видно это ускорение, которое позволяет больше связать наших людей", – сказал Мишель.

Урсула фон дер Ляйен озвучила три направления работы для вступления Украины в ЕС.

"Тот факт, что Украина является суверенной и независимой и способна определить собственные политические приоритеты, для нас очень важен. Мы очень близки, и мы еще сближаемся сильнее. Это важная перспектива. Есть три основных направления: реформы, постепенная экономическая интеграция и политическая ассоциация с ЕС. Важно, что мы единая европейская семья и работаем вместе", – подчеркнула она.