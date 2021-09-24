"Медицина – это когда у тебя умирает ребенок, а твои коллеги радуются". Доктор Комаровский рассказал, почему его сыновья не стали врачами

"Медицина – это кровь, грязь, слезы, завистничество, злорадство. Это когда у тебя умирает ребенок, а все твои коллеги радуются: "О! У Комаровского ребенок умер". Поэтому я сделал все, чтобы мои сыновья не стали врачами. У нас всех медиков – одна невестка, которая ветеринар по образованию", – рассказал доктор.
При этом доктор не уточнил, какое образование получили его сыновья.
Комаровский родился в 1960 году в Харькове. Окончил педиатрический факультет Харьковского медицинского института. Кандидат медицинских наук.
В 1981 году он женился на однокурснице Екатерине. "Женился молодым и глупым после четвертого курса. До сих пор не перестаю удивляться, как это мне так с первого раза повезло", – написал в автобиографии Комаровский. В браке у пары родилось двое сыновей – Дмитрий (1982) и Андрей (1988). У Екатерины и Евгения Комаровских есть три внука.
С 1991-го по 2000 год Комаровский был заведующим инфекционным отделением Харьковской областной детской инфекционной клинической больницы. В 2006 году открыл консультативный медицинский центр "Клиником" в Харькове.
В настоящее время доктор не ведет платный прием. "Я не принимаю за деньги уже давно. Огромное количество людей, которым я уже как бы должен. Большинство тех, кто у меня на приеме, – те, кого я держал новорожденными на руках", – заявил он 24 сентября в в эфире передачи "Зірковий шлях" на канале "Украина".