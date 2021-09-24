"Медицина – это когда у тебя умирает ребенок, а твои коллеги радуются". Доктор Комаровский рассказал, почему его сыновья не стали врачами

Комаровский: У нас всех медиков – одна невестка, которая ветеринар по образованию Фото: uakomar / Instagram

"Медицина – это кровь, грязь, слезы, завистничество, злорадство. Это когда у тебя умирает ребенок, а все твои коллеги радуются: "О! У Комаровского ребенок умер". Поэтому я сделал все, чтобы мои сыновья не стали врачами. У нас всех медиков – одна невестка, которая ветеринар по образованию", – рассказал доктор.

При этом доктор не уточнил, какое образование получили его сыновья.