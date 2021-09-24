Бульвар Шоубиз
 
24 сентября, 2021
 
Новости

"Медицина – это когда у тебя умирает ребенок, а твои коллеги радуются". Доктор Комаровский рассказал, почему его сыновья не стали врачами

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Комаровский: У нас всех медиков одна невестка, которая ветеринар по образованию
Комаровский: У нас всех медиков – одна невестка, которая ветеринар по образованию
Фото: uakomar / Instagram

Украинский педиатр Евгений Комаровский 24 сентября в эфире передачи "Зірковий шлях" на канале "Украина" рассказал, почему сделал все, чтобы два его сына не стали врачами.

"Медицина – это кровь, грязь, слезы, завистничество, злорадство. Это когда у тебя умирает ребенок, а все твои коллеги радуются: "О! У Комаровского ребенок умер". Поэтому я сделал все, чтобы мои сыновья не стали врачами. У нас всех медиков – одна невестка, которая ветеринар по образованию", – рассказал доктор.

При этом доктор не уточнил, какое образование получили его сыновья.

Контекст:

Комаровский родился в 1960 году в Харькове. Окончил педиатрический факультет Харьковского медицинского института. Кандидат медицинских наук.

В 1981 году он женился на однокурснице Екатерине. "Женился молодым и глупым после четвертого курса. До сих пор не перестаю удивляться, как это мне так с первого раза повезло", – написал в автобиографии Комаровский. В браке у пары родилось двое сыновей – Дмитрий (1982) и Андрей (1988). У Екатерины и Евгения Комаровских есть три внука. 

С 1991-го по 2000 год Комаровский был заведующим инфекционным отделением Харьковской областной детской инфекционной клинической больницы. В 2006 году открыл консультативный медицинский центр "Клиником" в Харькове. 

В настоящее время доктор не ведет платный прием. "Я не принимаю за деньги уже давно. Огромное количество людей, которым я уже как бы должен. Большинство тех, кто у меня на приеме, – те, кого я держал новорожденными на руках", – заявил он 24 сентября в в эфире передачи "Зірковий шлях" на канале "Украина".

Теги: медицина, Евгений Комаровский, дети, семья, педиатр
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
"Требования были предъявлены к Порошенко и Гонтаревой, и именно они должны компенсировать потери. Претензий к государству Украина никто и никогда не предъявлял". Заявление адвоката Суркиса
"Требования были предъявлены к Порошенко и Гонтаревой, и именно они должны компенсировать потери. Претензий к государству Украина никто и никогда не предъявлял". Заявление адвоката Суркиса
"Как мы хотим оживить ООН, если место, где зарождалась ее идея, оккупировано постоянным членом Совбеза?" Полный текст выступления Зеленского в ООН
"Как мы хотим оживить ООН, если место, где зарождалась ее идея, оккупировано постоянным членом Совбеза?" Полный текст выступления Зеленского в ООН
Покушение на первого помощника Зеленского Шефира. 18 пуль из автомата. Главное. Онлайн-репортаж
Покушение на первого помощника Зеленского Шефира. 18 пуль из автомата. Главное. Онлайн-репортаж
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Медицина – это когда у тебя умирает ребенок, а твои коллеги радуются". Доктор Комаровский рассказал, почему его сыновья не стали врачами
"Медицина – это когда у тебя умирает ребенок, а твои коллеги радуются". Доктор Комаровский рассказал, почему его сыновья не стали врачами
"Всегда мечтала". Жена Остапчука похвасталась, что муж снимет ее в своем первом фильме в роли секретарши
"Всегда мечтала". Жена Остапчука похвасталась, что муж снимет ее в своем первом фильме в роли секретарши
50-летний Илон Маск и 33-летняя Граймс расстались после трех лет отношений
50-летний Илон Маск и 33-летняя Граймс расстались после трех лет отношений
  "Всем нужен член". Муж певицы MamaRika высказался о ее бисексуальности
  "Всем нужен член". Муж певицы MamaRika высказался о ее бисексуальности
  "Начал драться с персоналом и был так пьян, что едва мог обуть шлепанцы". Николаса Кейджа сняли на видео в ресторане Лас-Вегаса
  "Начал драться с персоналом и был так пьян, что едва мог обуть шлепанцы". Николаса Кейджа сняли на видео в ресторане Лас-Вегаса
"Мое мнение здесь не совпадает с точкой зрения коллег". Судья "Танцев со звездами" Яма прокомментировал танцевальный стиль Melovin
"Мое мнение здесь не совпадает с точкой зрения коллег". Судья "Танцев со звездами" Яма прокомментировал танцевальный стиль Melovin
"Мама Надя, что же ты творишь?", "Какой беспощадный огонь". Мейхер в топе с декольте рассказала, как ей живется с "такой большой грудью"
"Мама Надя, что же ты творишь?", "Какой беспощадный огонь". Мейхер в топе с декольте рассказала, как ей живется с "такой большой грудью"
"Я вообще не ожидала предложения руки и сердца после трех месяцев отношений". Каратистка Терлюга после свадьбы рассказала о своем избраннике
"Я вообще не ожидала предложения руки и сердца после трех месяцев отношений". Каратистка Терлюга после свадьбы рассказала о своем избраннике
Названа причина смерти звезды "Секса и города" Вилли Гарсона
Названа причина смерти звезды "Секса и города" Вилли Гарсона
  "Лежала и рыдала". Полякова призналась, что в детстве получила травму из-за того, что родители занималась при ней сексом
  "Лежала и рыдала". Полякова призналась, что в детстве получила травму из-за того, что родители занималась при ней сексом
  "Мы настолько конченые, что троллили все имена, которые пробовали". MamaRika рассекретила имя первенца
  "Мы настолько конченые, что троллили все имена, которые пробовали". MamaRika рассекретила имя первенца
  "Если сомневается в профессионализме жюри, надо выбирать другой проект". Судья "Танцев со звездами" прокомментировал перепалку с Джамалой
  "Если сомневается в профессионализме жюри, надо выбирать другой проект". Судья "Танцев со звездами" прокомментировал перепалку с Джамалой
Драматический образ и макияж с акцентом на глаза. Жена принца Гарри Меган впервые после вторых родов появилась вместе с мужем на публике
Драматический образ и макияж с акцентом на глаза. Жена принца Гарри Меган впервые после вторых родов появилась вместе с мужем на публике
Экс-участница "НеАнгелов" Вика: Изнурительные тренировки привели к внутричерепному давлению. Меня забрали в больницу
Экс-участница "НеАнгелов" Вика: Изнурительные тренировки привели к внутричерепному давлению. Меня забрали в больницу
"Такую грудь нельзя прятать", "Сисечки хорошие", "Это что за ракеты?" Водонаева позировала топлес верхом на лошади
"Такую грудь нельзя прятать", "Сисечки хорошие", "Это что за ракеты?" Водонаева позировала топлес верхом на лошади
  "Даже простившись с любовью, она не простится с тобой". Ани Лорак презентовала первую за 14 лет песню на украинском языке. Видео
  "Даже простившись с любовью, она не простится с тобой". Ани Лорак презентовала первую за 14 лет песню на украинском языке. Видео
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS