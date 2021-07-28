"Не перепутаешь – похожи, дедушкины внуки". Комаровский показал внучку и двух внуков в подсолнухах

Они позируют на фоне подсолнухов.

"Отпуск – замечательное время работать дедушкой", – подписал он снимок.

"Самая лучшая работа", – прокомментировали фото подписчики.

"Не перепутаешь – похожи, дедушкины внуки", – написали в комментариях фолловеры.

Контекст:

Комаровский родился в 1960 году в Харькове. Окончил педиатрический факультет Харьковского медицинского института. Кандидат медицинских наук.

В 1981 году он женился на однокурснице Екатерине. "Женился молодым и глупым после четвертого курса. До сих пор не перестаю удивляться, как это мне так с первого раза повезло", – написал в автобиографии Комаровский. В браке у пары родилось двое сыновей – Дмитрий (1982) и Андрей (1988). Старший внук Комаровского родился в 2013 году.

С 1991-го по 2000 год Комаровский был заведующим инфекционным отделением Харьковской областной детской инфекционной клинической больницы. В 2006 году открыл консультативный медицинский центр "Клиником" в Харькове.