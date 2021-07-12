"Повезло. Конечно, довольный". Комаровский похвастался уловом на День рыбака

"С Днем рыбака! Пусть вам будет клево. Фотография сделана сегодня в 8.00. Судак, 4 кг. Вот только приплыл к интернету и сразу хвастаюсь! Да, повезло. Конечно, довольный", – подписал снимок доктор.

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Контекст:

Евгений Комаровский окончил педиатрический факультет Харьковского медицинского института. Кандидат медицинских наук.

С 1991-го по 2000 год был заведующим инфекционным отделением Харьковской областной детской инфекционной клинической больницы. В 2006 году открыл консультативный медицинский центр "Клиником" в Харькове.

Комаровский увлекается рыбалкой и фотосъемкой. Своими достижениями доктор делится с подписчиками в Instagram.

День рыбака ежегодно отмечается во второе воскресенье июля. Праздник был учрежден в 1965 году.