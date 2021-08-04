"Какой прелестный мужчина!", "Слюнки текут". Комаровский похвастался блюдом, которое приготовил из "личнопойманной" рыбы

"Окунь копченый. Личнопойманный", – подписал он фото.

"Слюнки текут", – отреагировали фолловеры.

"Какой все-таки вы прелестный мужчина!" – оценила фото одна из подписчик доктора.

"Пальчики оближешь", – прокомментировали пост пользователи сети.

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Контекст:

Комаровский родился в 1960 году в Харькове. Окончил педиатрический факультет Харьковского медицинского института. Кандидат медицинских наук.

С 1991-го по 2000 год Комаровский был заведующим инфекционным отделением Харьковской областной детской инфекционной клинической больницы. В 2006 году открыл консультативный медицинский центр "Клиником" в Харькове.

Рыбалка – одно из увлечений украинского педиатра. Он часто делится с подписчиками в сети фотографиями своего улова.