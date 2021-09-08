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08 сентября, 2021
 
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"Завтра что-то опубликуйте, чтобы мы знали, что вы живы". Доктор Комаровский показал фото с гигантскими грибами

Доктор Евгений Комаровский уверяет, что, несмотря на устрашающий вид, собранные им грибы съедобны
Доктор Евгений Комаровский уверяет, что, несмотря на устрашающий вид, собранные им грибы съедобны
Фото: doctor_komarovskiy / Instagram

Украинский педиатр, телеведущий и популяризатор науки Евгений Комаровский 7 сентября опубликовал в своих двух Instagram-аккаунтах фото с гигантскими грибами, которые собрал в лесу.

"Осенняя охота за грибами объявляется открытой! Гриб головач гигантский. Из семейства шампиньоновых, между прочим! Съедобный до тех пор, пока мякоть белая", – подписал фото 60-летний доктор.

Суммарно на двух страничках в соцсети снимок с грибами набрал больше 120 тыс. лайков и свыше 1,3 тыс. комментариев.

"Я подумала, что вы нашли яйцо динозавра", – прокомментировала фото Комаровского mama_twins_borkiry.

"Это под Чернобылем?" – уточнила ele_maxi.

"Вот это улов", – восхитилась zdorovie_mam.

"Вы только завтра тоже не забудьте что-то опубликовать, чтобы мы знали, что вы живы", – попросила yulia.costarica.

Контекст:

Комаровский родился в 1960 году в Харькове. Окончил педиатрический факультет Харьковского медицинского института. Кандидат медицинских наук.

С 1991-го по 2000 год Комаровский был заведующим инфекционным отделением Харьковской областной детской инфекционной клинической больницы. В 2006 году открыл консультативный медицинский центр "Клиником" в Харькове.

Теги: Евгений Комаровский, лес, шампиньоны, грибы
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