У дедушки Ленина было ЧК, а у Зеленского есть СНБО – Комаровский

"Совещательный орган при президенте стал карательной рукой. Я бы в такой ситуации, при наличии такого большинства, таких возможностей – поломать, поменять Конституцию и сделать СНБО не совещательным, а решательным, законодательным органом", – сказал медик.

По его словам, сейчас СНБО в Украине – "примерно как ЧК при большевиках".

(Всероссийская чрезвычайная комиссия в 1917–1922 годы занималась массовыми внесудебными репрессиями по классовому и идеологическому принципам).

"У дедушки Ленина было ЧК, а у Владимира Александровича есть СНБО. Это особый орган, секретарь которого стал главным философом, лидером нации, фактически интеллектуальным лидером нации. Это очень интересно. Это феномен, который мы будем изучать при следующей власти", – заявил Комаровский.

Он считает, что СНБО следует заняться ситуацией со здравоохранением, которая в Украине "без всякой пандемии" является угрозой национальной безопасности.