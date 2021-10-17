ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

У дедушки Ленина было ЧК, а у Зеленского есть СНБО – Комаровский

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Комаровский считает "феноменом" ситуацию с СНБО
Комаровский считает "феноменом" ситуацию с СНБО
Фото: Evgeny Komarovsky / Facebook

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины стал при президенте Владимире Зеленском "карательным" органом, заявил 16 октября в эфире телеканала "Украина 24" врач-педиатр Евгений Комаровский.

"Совещательный орган при президенте стал карательной рукой. Я бы в такой ситуации, при наличии такого большинства, таких возможностей – поломать, поменять Конституцию и сделать СНБО не совещательным, а решательным, законодательным органом", – сказал медик.

По его словам, сейчас СНБО в Украине – "примерно как ЧК при большевиках".

(Всероссийская чрезвычайная комиссия в 1917–1922 годы занималась массовыми внесудебными репрессиями по классовому и идеологическому принципам).

"У дедушки Ленина было ЧК, а у Владимира Александровича есть СНБО. Это особый орган, секретарь которого стал главным философом, лидером нации, фактически интеллектуальным лидером нации. Это очень интересно. Это феномен, который мы будем изучать при следующей власти", – заявил Комаровский.

Он считает, что СНБО следует заняться ситуацией со здравоохранением, которая в Украине "без всякой пандемии" является угрозой национальной безопасности.

Контекст:

СНБО состоит из 23 высших должностных лиц Украины, орган возглавляет президент.

3 октября Зеленский заявил, что до него Совет нацбезопасности и обороны был "мертвым органом", который называли "кладбищем".

С февраля 2021 года СНБО принял несколько решений, в том числе о введении санкций. В частности, под действие ограничительных мер попали нардепы от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук и Тарас Козак, пророссийсий блогер Анатолий Шарий, его жена Ольга, главред издания "Страна" Игорь Гужва, а также сотни "воров в законе". Кроме того, санкции были введены против каналов Козака "112 Украина", NewsOne и ZIK, против издания "Страна" и ряда других юридических лиц.

На последнем заседании совета, состоявшемся 15 октября, члены СНБО поддержали ряд новых решений, в том числе утвердили план обороны Украины и ввели санкции относительно людей, причастных к российским выборам на оккупированных украинских территориях.

Теги: СНБО, Евгений Комаровский, Владимир Зеленский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Вам фак показывают, а вы радуетесь". Maruv в корсете садо-мазо показала средний палец
"Вам фак показывают, а вы радуетесь". Maruv в корсете садо-мазо показала средний палец
"Какая вкусняшка", "Богиня страсти и наслаждения". Кристина Асмус снялась полностью обнаженной. Фото
"Какая вкусняшка", "Богиня страсти и наслаждения". Кристина Асмус снялась полностью обнаженной. Фото
Титул "Мисс Украина Вселенная 2021" получила жительница Днепра
Титул "Мисс Украина Вселенная 2021" получила жительница Днепра
"Только не говорите, что расходитесь". Влад Яма заявил, что они с женой "приняли серьезное решение"
"Только не говорите, что расходитесь". Влад Яма заявил, что они с женой "приняли серьезное решение"
"Я выкину с лодки дитятко, чтобы плавать научить, а Андрей будет соломинку протягивать". Жена Пятова рассказала о ссоре с мужем
"Я выкину с лодки дитятко, чтобы плавать научить, а Андрей будет соломинку протягивать". Жена Пятова рассказала о ссоре с мужем
  "Красотка отожгла!", "Прям рай для ушей". Maruv презентовала новый клип с российской группой The Hatters
  "Красотка отожгла!", "Прям рай для ушей". Maruv презентовала новый клип с российской группой The Hatters
"Какая роскошная", "Нельзя так шокировать". Ани Лорак снялась без бюстгальтера
"Какая роскошная", "Нельзя так шокировать". Ани Лорак снялась без бюстгальтера
"Прикид – чисто постебаться", "Образ похож на советского хоккеиста". Молодая жена Петросяна похвасталась новым нарядом
"Прикид – чисто постебаться", "Образ похож на советского хоккеиста". Молодая жена Петросяна похвасталась новым нарядом
"Моя сила, мое вдохновение, мой космос". Участник "Танцев со звездами" Логай показал свою жену
"Моя сила, мое вдохновение, мой космос". Участник "Танцев со звездами" Логай показал свою жену
Звезда "Один дома" Калкин отреагировал на ремейк этого фильма
Звезда "Один дома" Калкин отреагировал на ремейк этого фильма
78-летний основатель Pink Floyd Роджер Уотерс женился в пятый раз на 43-летней креолке
78-летний основатель Pink Floyd Роджер Уотерс женился в пятый раз на 43-летней креолке
Участница "Танцев со звездами" Евгения Власова заявила, что Макс Леонов после аварии не может танцевать
Участница "Танцев со звездами" Евгения Власова заявила, что Макс Леонов после аварии не может танцевать
"Заурядная внешность спившейся женщины". Волочкова пообещала сделать "что-то потрясающее" со своей внешностью
"Заурядная внешность спившейся женщины". Волочкова пообещала сделать "что-то потрясающее" со своей внешностью
"Ослепительно". Шакира заселфилась в наряде с глубоким декольте
"Ослепительно". Шакира заселфилась в наряде с глубоким декольте
  "Это немножко чудо". Судья "Танцев со звездами" Максим Чмерковский рассказал, как ему едва не оторвало ногу
  "Это немножко чудо". Судья "Танцев со звездами" Максим Чмерковский рассказал, как ему едва не оторвало ногу
"Это проститутка. Добилась цели и решила рассказать, что к ней приставали". Буланова осудила артисток, заявивших о домогательствах
"Это проститутка. Добилась цели и решила рассказать, что к ней приставали". Буланова осудила артисток, заявивших о домогательствах
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"В райском саду ходили голышом", "Ева-искусительница". Актриса студии "Квартал 95" показала фигуру
"В райском саду ходили голышом", "Ева-искусительница". Актриса студии "Квартал 95" показала фигуру
"Какая роскошная", "Нельзя так шокировать". Ани Лорак снялась без бюстгальтера
"Какая роскошная", "Нельзя так шокировать". Ани Лорак снялась без бюстгальтера
"Почему без Натальи?", "Они вычеркнули ее из своей жизни". Ольга Сумская отпраздновала 88-летие мамы без родной сестры
"Почему без Натальи?", "Они вычеркнули ее из своей жизни". Ольга Сумская отпраздновала 88-летие мамы без родной сестры
  Тина Кароль после ухода с шоу "Голос країни" и "Танцев со звездами" рассказала, планирует ли участвовать в других проектах
Тина Кароль после ухода с шоу "Голос країни" и "Танцев со звездами" рассказала, планирует ли участвовать в других проектах
"Заурядная внешность спившейся женщины". Волочкова пообещала сделать "что-то потрясающее" со своей внешностью
"Заурядная внешность спившейся женщины". Волочкова пообещала сделать "что-то потрясающее" со своей внешностью
"Упражнение реально сложное". 54-летний "танцующий миллионер" Вакки показал энергичный танец, стоя на полу в позе планки
"Упражнение реально сложное". 54-летний "танцующий миллионер" Вакки показал энергичный танец, стоя на полу в позе планки
"Только не говорите, что расходитесь". Влад Яма заявил, что они с женой "приняли серьезное решение"
"Только не говорите, что расходитесь". Влад Яма заявил, что они с женой "приняли серьезное решение"
60-летний Ван Дамм похвастался своим бицепсом. Видео
60-летний Ван Дамм похвастался своим бицепсом. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS