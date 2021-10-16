СНБО утвердил план обороны Украины

"Был утвержден – впервые в истории современной Украины – план обороны Украины. Это большой документ, над которым работали почти два года, который четко дает ответы на те вызовы, которые сегодня стоят перед нашим государством", – сказал он.
По словам секретаря СНБО, есть "четкое понимание", какие органы должны работать "в случае ситуации", а также каким способом будут привлекаться представители территориальной обороны.
Данилов назвал план "первым фундаментальным документом".
В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об обороне Украины", автором которого он и является.
В законе разъясняется, что план обороны Украины – это составная часть оборонного планирования, содержащая совокупность документов, которые определяют содержание, объемы, исполнителей, порядок и сроки осуществления политических, экономических, социальных, военных и других мероприятий государства по подготовке к вооруженной защите и ее защите в случае вооруженной агрессии или вооруженного конфликта.
В марте 2020 года Зеленский утвердил структуру плана обороны Украины, а также поручил Кабинету Министров и силовикам разработать его в соответствии с этой структурой.