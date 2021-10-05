СНБО сообщил о запуске системы для мониторинга нацбезопасности СОТА

Данилов: Таких систем в нашем государстве почти не существует Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Система работает с Big Data, обеспечивает хранение и анализ данных из разных источников для эффективного мониторинга состояния нацбезопасности по 20 направлениям. Цель создания системы – координация деятельности государственных органов.

"Среди этих направлений – социальная, внутри- и внешнеполитическая безопасность, события в зоне проведения ООС, распространение заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире и в Украине, пространственная и функциональная трансформация, самоуправление в контексте децентрализации, местные бюджеты и способность общин, недропользование, экономическая безопасность, финансовые рынки, угрозы на внутренних и внешних рынках", – уточнили в релизе.

В СНБО подчеркнул, что СОТА имеет высокий уровень защиты информации, гибкую, открытую архитектуру, которая позволяет создавать новые модули. Система имеет три контура обработки информации: общедоступный, для служебного пользования и секретный. Безопасность обработки данных в СОТА подтверждена аттестатом соответствия комплексной системе защиты информации.

"Программные аналитические модули ИАС СОТА позволяют обеспечить беспристрастный объективный контент-анализ данных и синхронизацию данных из различных источников", – заявили в пресс-службе.

СНБО включила в СОТА модули о заболеваемости COVID-19, коечном фонде, вакцинации, а также о представительские органы местного самоуправления и украинские санкционные списки.

Скриншот: health-security.rnbo.gov.ua