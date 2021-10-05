Данилов сказал, когда состоится следующее заседание СНБО

Данилов (справа) сообщил, что заседание СНБО состоится в эту или следующую пятницу Фото: Елена Посканная / Gordonua.com

"Заседания назначает президент. Следующее заседание состоится или в эту, или в следующую пятницу. У нас есть четкий план наших действий и решений. В ближайшем заседании будем заслушивать отчеты всех органов о том, что касается контрабандистов. Госорганы должны отчитаться по каждому лицу, на которое были наложены санкции за контрабанду", – сказал Данилов.

По его словам, на заседании озвучат отчеты ведомств по более 200 предприятиям.

"Вторая ситуация связана с недрами. Все будет в открытом доступе и все это увидите после заседания СНБО. Будут также рассматривать те лицензии, которые сегодня у многих компаний числятся на офшорных фирмах. У нас очень много лицензий, выданных бывшим руководством, оказалось у офшорных компаний. Все это будет открыто", – пообещал секретарь СНБО.

Данилов добавил, что в ближайшие дни должно СНБО примет решение "относительно ситуации по ворам в законе".