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Данилов сказал, когда состоится следующее заседание СНБО

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Данилов (справа) сообщил, что заседание СНБО состоится в эту или следующую пятницу
Данилов (справа) сообщил, что заседание СНБО состоится в эту или следующую пятницу
Фото: Елена Посканная / Gordonua.com

Следующее заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины состоится 8-го или 15 октября. Об этом 5 октября на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Заседания назначает президент. Следующее заседание состоится или в эту, или в следующую пятницу. У нас есть четкий план наших действий и решений. В ближайшем заседании будем заслушивать отчеты всех органов о том, что касается контрабандистов. Госорганы должны отчитаться по каждому лицу, на которое были наложены санкции за контрабанду", – сказал Данилов.

По его словам, на заседании озвучат отчеты ведомств по более 200 предприятиям.

"Вторая ситуация связана с недрами. Все будет в открытом доступе и все это увидите после заседания СНБО. Будут также рассматривать те лицензии, которые сегодня у многих компаний числятся на офшорных фирмах. У нас очень много лицензий, выданных бывшим руководством, оказалось у офшорных компаний. Все это будет открыто", – пообещал секретарь СНБО.

Данилов добавил, что в ближайшие дни должно СНБО примет решение "относительно ситуации по ворам в законе".

Контекст:

Заседания СНБО, как правило, проходят по пятницам.

Предыдущее заседание состоялось 17 сентября. На нем Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против лиц, которые принимали участие в организации голосования на выборах в Госдуму России на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

СНБО также ввел санкции против семи сотрудников ФСБ России, причастных к отравлению российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Украина, СНБО, контрабанда, Алексей Данилов, брифинг, заседание
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