Украина – четвертая в мире по смертности от COVID-19 за сутки

В России от болезни умерло 997 человек, Мексике – 313, Румынии – 298. Украина оказалась на четвертом месте с 219 умершими.

Больше 100 человек умерли от коронавируса также в Иране, Турции, Индии, США и Бразилии.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 17 октября в Украине подтвердили почти 2,64 млн случаев COVID-19 (11 288 – за последние сутки), умерло более 60,6 тыс. человек.

В стране ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился.

В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Министр сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. Также за прошлый месяц 97,1% госпитализированных с диагнозом COVID-19 в Украине не были привиты.