Одну прививку от COVID-19 получили 86% учителей, две – 56% – Минобразования Украины

"На сегодня, по обновленной статистике, по крайней мере одну дозу вакцины от COVID-19 получили 86% работников учреждений общего среднего образования. Полностью (двумя дозами) вакцинированы 358 390 педагогов – это 56% от общего их количества", – написал Шкарлет.

Самый высокий уровень полной вакцинации учителей в Киеве (67,7%) и пяти областях: Луганской (79,4%), Харьковской (70,9%), Черкасской (70,9%), Полтавской (69,4%) и Житомирской (66,9%).

В то же время, по словам Шкарлета, больше всего невакцинированных педагогов в школах пяти регионов: Ровенской (24,5%), Волынской (22%), Ивано-Франковской (20,8%), Одесской (20,1%) и Львовской (19,4%) областей.

11 октября Шкарлет отмечал, что одну дозу вакцины против коронавируса получили 84% украинских педагогов.