В Харькове заняты все койки с кислородом для больных COVID-19 – горсовет

В Харькове развернули 1540 коек для пациентов с COVID-19, отметила Головина Фото: depositphotos.com

"На сегодня есть 1540 коек, а в стационаре находится 1149 пациентов. Были случаи, когда стояли "скорые". Но там вопрос решался, куда направить – или в реанимацию, или можно положить на обычную кровать и подключить к концентратору, чтобы больной мог дышать", – сказала Головина.

По ее словам, пока "патовой ситуации" с размещением больных COVID-19 не было, в городе постоянно увеличивают количество мест с кислородом.

В то же время Головина отметила снижение в Харькове количества больных, поступающих в стационары.

7 октября городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Харькова приняла решение перевести город с 10 октября в "оранжевую" зону эпидемической опасности. 9-го и 10 октября в больницах Харькова срочно развернули около 500 дополнительных коек для пациентов с COVID-19.