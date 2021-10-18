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Во Львове в связи с карантином ограничили работу ночных клубов

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Москаленко заявил, что ночные клубы смогут работать как заведения общепита или концертные залы до 23.00
Москаленко заявил, что ночные клубы смогут работать как заведения общепита или концертные залы до 23.00
Фото: city-adm.lviv.ua

Во Львове ограничили работу ночных клубов. Такое решение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщила 18 октября пресс-служба горсовета.

"Городская комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение, что работа ночных клубов ограничена до 23.00. По факту их работа может осуществляться в формате заведения общественного питания или концертного зала, но только до 23.00. Деятельность всех учреждений после 23.00 запрещена. Наша задача – на время мощной волны заболеваемости [коронавирусной инфекцией COVID-19] максимально сократить все возможные контакты и отказаться от всех мероприятий, от которых можно отказаться", – сказал первый заместитель мэра Андрей Москаленко.

Он также сообщил, что массовые мероприятия в городе сейчас можно проводить только при условии вакцинации от коронавируса 100% организаторов и участников или при наличии у них негативного результата ПЦР-теста на коронавирус.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,6 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло 60,8 тыс. пациентов. Во Львовской области с начала эпидемии подтвердили 164,3 тыс. случаев COVID-19 (+546 за последние сутки), умерло 4198 человек (+24 за последние сутки). Садовый заявлял, что ситуация с COVID-19 во Львове сейчас хуже, чем была в этот же период год назад

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

21 сентября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании ввела "желтый" уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября, с 15 октября в "красную" зону перешла Херсонская область

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Львов, карантин, ночной клуб, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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