Во Львове в связи с карантином ограничили работу ночных клубов

"Городская комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение, что работа ночных клубов ограничена до 23.00. По факту их работа может осуществляться в формате заведения общественного питания или концертного зала, но только до 23.00. Деятельность всех учреждений после 23.00 запрещена. Наша задача – на время мощной волны заболеваемости [коронавирусной инфекцией COVID-19] максимально сократить все возможные контакты и отказаться от всех мероприятий, от которых можно отказаться", – сказал первый заместитель мэра Андрей Москаленко.
Он также сообщил, что массовые мероприятия в городе сейчас можно проводить только при условии вакцинации от коронавируса 100% организаторов и участников или при наличии у них негативного результата ПЦР-теста на коронавирус.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,6 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло 60,8 тыс. пациентов. Во Львовской области с начала эпидемии подтвердили 164,3 тыс. случаев COVID-19 (+546 за последние сутки), умерло 4198 человек (+24 за последние сутки). Садовый заявлял, что ситуация с COVID-19 во Львове сейчас хуже, чем была в этот же период год назад.
Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.
21 сентября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании ввела "желтый" уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября, с 15 октября в "красную" зону перешла Херсонская область.
В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.