Во Львове в связи с карантином ограничили работу ночных клубов

Москаленко заявил, что ночные клубы смогут работать как заведения общепита или концертные залы до 23.00 Фото: city-adm.lviv.ua

"Городская комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение, что работа ночных клубов ограничена до 23.00. По факту их работа может осуществляться в формате заведения общественного питания или концертного зала, но только до 23.00. Деятельность всех учреждений после 23.00 запрещена. Наша задача – на время мощной волны заболеваемости [коронавирусной инфекцией COVID-19] максимально сократить все возможные контакты и отказаться от всех мероприятий, от которых можно отказаться", – сказал первый заместитель мэра Андрей Москаленко.

Он также сообщил, что массовые мероприятия в городе сейчас можно проводить только при условии вакцинации от коронавируса 100% организаторов и участников или при наличии у них негативного результата ПЦР-теста на коронавирус.