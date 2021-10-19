Радуцкий о ситуации с вакцинацией в Украине: Люди ждали "красного петуха"

Радуцкий оценил ситуацию с вакцинацией в Украине "на единицу" Фото: sluga-narodu.com

Об этом народный депутат от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил во время общения с журналистами 18 октября, сообщает Общественное.

"Если в прошлом году мы говорили, что есть просчеты Минздрава, то на сегодня Украина является одной из немногих стран в мире, где даже вакцину можно выбирать по производителю", – сказал он и оценил "на единицу" ситуацию с вакцинацией в стране.

Радуцкий отметил, что в регионах, где ввели "красный" уровень эпидопасности и усилили карантин, наблюдается рост числа желающих привиться.

"То есть люди ждали "красного петуха", но сегодня мы увидели впервые очередь на вакцинацию", – сказал нардеп.

После попадания в "красную" карантинную зону длинные очереди в центрах вакцинации выстроились, в частности, в Одессе и Днепре.