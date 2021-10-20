Во Львове трем пациентам ампутировали ноги из-за осложнений от COVID-19. Они не были привиты против коронавируса

Отмечается, что с начала пандемии количество подобных осложнений от коронавирусной инфекции в больнице зафиксировали 15 раз.

В частности, в зоне риска находятся те люди, которые болеют диабетом, генерализованным атеросклерозом, кто с избыточным весом, а также те пациенты, которые курят.

"Почему так происходит? COVID-19 вызывает тромбирование мелких и крупных сосудов в разных участках тела. Чаще всего страдают легкие... Были такие случаи, когда пациенты чувствовали себя хорошо, а клиническая картина на КТ показывает масштабное поражение легких, или даже наоборот, пациенту трудно дышать, а на КТ не видно изменений. После легких чаще всего тромбы образуются в кишечнике и нижних конечностях", – говорится в сообщении.

Также тромбоз как осложнение от COVID-19 возникает не только в разгар болезни, но и после полного выздоровления, подчеркнули в больнице.

По информации Zaxid.net, ноги ампутировали мужчинам в возрасте 60, 63 и 65 лет, все они не были вакцинированы против коронавируса.