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Львовская область 20 октября может попасть в "красную" зону карантина – ОГА

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Во Львовской области 18 октября выявили 959 случаев коронавирусной инфекции
Во Львовской области 18 октября выявили 959 случаев коронавирусной инфекции
Фото: depositphotos.com

Во Львовской области превышены уровень госпитализаций и загруженность койко-мест с кислородом в медучреждениях для больных COVID-19, если 19 октября ситуация не поменяется, то 20 октября регион может попасть в "красную" зону карантина. Об этом во вторник на брифинге сообщил глава департамента здравоохранения Львовской областной госадминистрации Орест Чемерис, пишет пресс-служба ОГА.

Мероприятие транслировалось в Facebook облгосадминистрации.

По словам Чемериса, в регионе последние семь дней превышен уровень госпитализаций пациентов с COVID-19.

"Если предельно допустимой нормой является 60 госпитализаций [на 100 тыс. населения], то у нас есть далеко за 70. Кроме того, уже второй день подряд мы пересекаем предельную отметку 65% загруженности коек с кислородом. Если мы преодолеем эту отметку и сегодня, то ожидаем решения Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций о переводе в "красную" зону", – сказал Чемерис.

https://www.facebook.com/LvivskaODA/videos/991375524755245/

По данным ОГА, во Львовской области 18 октября выявили 959 случаев коронавирусной инфекции, всего – 165 242. В медучреждениях региона находится 2828 пациентов с COVID-19.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,7 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло 61,3 тыс. пациентов.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, заявил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

С 15 октября в "красной" зоне эпидопасности находится Херсонская область. С 18 октября в "красную" зону также попали Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области.

Согласно индикаторным показателям Минздрава, в Украине 15 регионов соответствуют показателям "оранжевой" зоны эпидемопасности, среди них – Львовская область. Так, в области три дня подряд превышен уровень в 60 госпитализаций на 100 тыс. населения (70,3, 70,8, 71,2), два дня – загруженность койко-мест с кислородом (66%, 67,3%).  

Теги: эпидемия, Львовская область, карантин, Львовская ОГА, облгосадминистрация, ограничения, больницы, население, брифинг, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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