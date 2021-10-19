Львовская область 20 октября может попасть в "красную" зону карантина – ОГА

Мероприятие транслировалось в Facebook облгосадминистрации.

По словам Чемериса, в регионе последние семь дней превышен уровень госпитализаций пациентов с COVID-19.

"Если предельно допустимой нормой является 60 госпитализаций [на 100 тыс. населения], то у нас есть далеко за 70. Кроме того, уже второй день подряд мы пересекаем предельную отметку 65% загруженности коек с кислородом. Если мы преодолеем эту отметку и сегодня, то ожидаем решения Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций о переводе в "красную" зону", – сказал Чемерис.

По данным ОГА, во Львовской области 18 октября выявили 959 случаев коронавирусной инфекции, всего – 165 242. В медучреждениях региона находится 2828 пациентов с COVID-19.