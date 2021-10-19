Еще четыре области Украины могут стать "красными" – Киевская школа экономики

Под угрозой попадания в "красную" зону – Житомирская, Луганская, Сумская и Харьковская области Фото: depositphotos.com

"Уже пять регионов ушли в "красный" уровень эпидопасности, есть еще четыре региона, которые показывают достаточно критическую динамику", – отметил он.

Под угрозой попадания в "красную" зону Житомирская, Луганская, Сумская и Харьковская области.

Ганиченко добавил, что Харьковская область время от времени показывает чрезмерную нагрузку на систему здравоохранения, которую пока удается сбивать.