Завтра-послезавтра в Украине ожидается абсолютный рекорд заболеваемости COVID-19 – Киевская школа экономики

"Мы ожидаем на этой неделе новые рекорды по количеству выявленных случаев. Завтра-послезавтра Украина может показать более 20,5 тыс. случаев, что будет также новым абсолютным рекордом", – отметил он.
Частично, по словам Ганиченко, причиной такого скачка заболеваемости станет то, что 14–17 октября в Украине было четыре выходных дня подряд. В выходные традиционно делают меньше тестов на коронавирус, поэтому заболевшие в эти дни попадут в статистику следующих дней.
19 октября в Украине уже подтвердили новый рекорд количества смертей от COVID-19 за сутки – умерли 538 больных.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Министр сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. Также за прошлый месяц 97,1% госпитализированных с диагнозом COVID-19 в Украине были не привиты.