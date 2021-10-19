Завтра-послезавтра в Украине ожидается абсолютный рекорд заболеваемости COVID-19 – Киевская школа экономики

"Мы ожидаем на этой неделе новые рекорды по количеству выявленных случаев. Завтра-послезавтра Украина может показать более 20,5 тыс. случаев, что будет также новым абсолютным рекордом", – отметил он.

Частично, по словам Ганиченко, причиной такого скачка заболеваемости станет то, что 14–17 октября в Украине было четыре выходных дня подряд. В выходные традиционно делают меньше тестов на коронавирус, поэтому заболевшие в эти дни попадут в статистику следующих дней.

19 октября в Украине уже подтвердили новый рекорд количества смертей от COVID-19 за сутки – умерли 538 больных.