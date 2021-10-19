ЕС экспортировал более 1 млрд доз вакцины от COVID-19, цель – к 2022 году привить 70% населения мира – глава Еврокомиссии

Вакцины от COVID-19, произведенные в ЕС, отправили в более чем 150 стран на всех континентах, отметила фон дер Ляйен Фото: EPA

"Вместе с президентом [США Джо] Байденом мы стремимся к следующему году достичь 70% глобальной вакцинации. Достичь этого нам поможет повестка дня ЕС и США по преодолению глобальной пандемии. Европейский союз вносит свой вклад", – сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, вакцины от COVID-19, произведенные в ЕС, отправили в более чем 150 стран на всех континентах – "от Японии до Турции, от Великобритании до Новой Зеландии, от Южной Африки до Бразилии".

"Очевидно, что Европейский союз является крупнейшим экспортером вакцин от COVID-19. Мы всегда справедливо делились своими вакцинами с остальным миром. Мы экспортировали столько, сколько доставили гражданам ЕС. Действительно, по меньшей мере каждая вторая вакцина, произведенная в Европе, экспортируется", – отметила фон дер Ляйен.

В то же время она подчеркнула, что на 18 октября более 75% взрослого населения стран ЕС полностью вакцинированы от COVID-19.