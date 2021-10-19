В Украине новый рекорд умерших за сутки от коронавируса

Среди заболевших за прошлые сутки – 1309 детей и 282 медика.
Умерло 18 октября 538 человек – это абсолютный рекорд за все время эпидемии. Согласно данным мониторинговой системы Совета нацбезопасности, последний раз самое большое число смертей за сутки было зафиксировано 7 апреля – 481.
Выздоровело за сутки 7776 пациентов, госпитализировали 2852 заболевших.
Больше 1 тыс. случаев за сутки подтвердили в Одесской (1418), Харьковской (1412), Днепропетровской (1203) и Запорожской (1019) областях, сообщает Минздрав.
18 октября в Украине сделали 118 тыс. тестирований на коронавирус, из которых почти 60 тыс. – методом ПЦР.
С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 660 273 случая COVID-19, умерло 61 348 человек, выздоровело 2 337 194 пациента.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Министр сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. Также за прошлый месяц 97,1% госпитализированных с диагнозом COVID-19 в Украине были не привиты.