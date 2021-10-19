В Украине новый рекорд умерших за сутки от коронавируса

В четырех областях за сутки подтвердили более тысячи заболевших COVID-19 Фото: depositphotos.com

Среди заболевших за прошлые сутки – 1309 детей и 282 медика.

Умерло 18 октября 538 человек – это абсолютный рекорд за все время эпидемии. Согласно данным мониторинговой системы Совета нацбезопасности, последний раз самое большое число смертей за сутки было зафиксировано 7 апреля – 481.

Выздоровело за сутки 7776 пациентов, госпитализировали 2852 заболевших.

Больше 1 тыс. случаев за сутки подтвердили в Одесской (1418), Харьковской (1412), Днепропетровской (1203) и Запорожской (1019) областях, сообщает Минздрав.

18 октября в Украине сделали 118 тыс. тестирований на коронавирус, из которых почти 60 тыс. – методом ПЦР.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 660 273 случая COVID-19, умерло 61 348 человек, выздоровело 2 337 194 пациента.