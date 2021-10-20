Очередь из катафалков в киевский крематорий составляет около двух часов – Радуцкий

"Очередь в киевский крематорий из катафалков составляет около двух часов", – отметил он.

Нардеп напомнил, что 19 октября от COVID-19 умерло 495 украинцев, а 18 октября – 538 человек.

Радуцкий также заявил, что 80% парламентариев не понимают, что масочный режим – обязательный.

"Большое количество депутатов, сотрудников аппарата Рады, секретариатов комитетов не вакцинированы, не имея для этого противопоказаний. Что мы требуем от людей?" – подчеркнул нардеп.

Он попросил организовать в здании парламента пункты вакцинации и выполнять требования карантина.