Очередь из катафалков в киевский крематорий составляет около двух часов – Радуцкий

"Очередь в киевский крематорий из катафалков составляет около двух часов", – отметил он.
Нардеп напомнил, что 19 октября от COVID-19 умерло 495 украинцев, а 18 октября – 538 человек.
Радуцкий также заявил, что 80% парламентариев не понимают, что масочный режим – обязательный.
"Большое количество депутатов, сотрудников аппарата Рады, секретариатов комитетов не вакцинированы, не имея для этого противопоказаний. Что мы требуем от людей?" – подчеркнул нардеп.
Он попросил организовать в здании парламента пункты вакцинации и выполнять требования карантина.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,6 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 61,8 пациентов с COVID-19.
В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по прогнозам министра здравоохранения Виктора Ляшко, ожидается в зимний период.