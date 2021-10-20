В Харьковской области мужчина разбил дверь в COVID-больнице после смерти матери, полиция взяла госпиталь под охрану

Об этом 19 октября проинформировала пресс-служба областного управления полиции.
Действия мужчины квалифицировали как хулиганство, полиция открыла уголовное производство.
По данным правоохранителей, причиной агрессивного поведения гражданина стало известие о смерти его матери и отказ медицинского персонала больницы в просьбе попрощаться с умершей. Полиция получила сообщение о конфликте 17 октября.
Судя по снимку, который опубликовала полиция, мужчина разбил стекло в двери.
Глава коммунального предприятия "Купянское территориальное медицинское объединение" Евгений Синько в видеокомментарии, который опубликовали на YouTube-канале горсовета 19 октября, рассказал, что инцидент произошел в приемном отделении больницы.
"Четыре дня назад молодой человек занимался не совсем правильными вещами: разбил окна в приемном отделении COVID-госпиталя, перевернул мебель, испортил оборудование, которое там находилось, повалил кислородные баллоны. Мы обратились с заявлением в полицию. Есть договоренность с начальником полиции: с сегодняшнего дня у нас будет дежурство патрульной полиции возле COVID-стационара, чтобы обеспечить безопасность пациентов и персонала", – сообщил он.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по прогнозам министра здравоохранения Виктора Ляшко, ожидается в зимний период.
За последние сутки в Украине подтвердили наибольшее за полгода число новых случаев COVID-19, в Харьковской области, по данным Минздрава, – 1242.