В Харьковской области мужчина разбил дверь в COVID-больнице после смерти матери, полиция взяла госпиталь под охрану

Мужчина повредил дверь после того, как ему отказали в просьбе попрощаться с умершей матерью Фото: hk.npu.gov.ua

Об этом 19 октября проинформировала пресс-служба областного управления полиции.

Действия мужчины квалифицировали как хулиганство, полиция открыла уголовное производство.

По данным правоохранителей, причиной агрессивного поведения гражданина стало известие о смерти его матери и отказ медицинского персонала больницы в просьбе попрощаться с умершей. Полиция получила сообщение о конфликте 17 октября.

Судя по снимку, который опубликовала полиция, мужчина разбил стекло в двери.

Глава коммунального предприятия "Купянское территориальное медицинское объединение" Евгений Синько в видеокомментарии, который опубликовали на YouTube-канале горсовета 19 октября, рассказал, что инцидент произошел в приемном отделении больницы.

"Четыре дня назад молодой человек занимался не совсем правильными вещами: разбил окна в приемном отделении COVID-госпиталя, перевернул мебель, испортил оборудование, которое там находилось, повалил кислородные баллоны. Мы обратились с заявлением в полицию. Есть договоренность с начальником полиции: с сегодняшнего дня у нас будет дежурство патрульной полиции возле COVID-стационара, чтобы обеспечить безопасность пациентов и персонала", – сообщил он.