В России зафиксирована рекордная смертность от COVID-19

В России от коронавируса умерли более 225 тыс. человек Фото: pixabay.com

До этого суточная смертность от коронавируса в России не превышала 1 тыс. человек.

Всего с начала пандемии в РФ умерли 225,3 тыс. человек.

По состоянию на 19 октября в России коронавирусная инфекция была подтверждена у 8,1 млн человек (из них более 33,7 тыс. – за последние сутки).