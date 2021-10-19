В России зафиксирована рекордная смертность от COVID-19

До этого суточная смертность от коронавируса в России не превышала 1 тыс. человек.
Всего с начала пандемии в РФ умерли 225,3 тыс. человек.
По состоянию на 19 октября в России коронавирусная инфекция была подтверждена у 8,1 млн человек (из них более 33,7 тыс. – за последние сутки).
По данным Всемирной организации здравоохранения, по общему числу подтвержденных случаев COVID-19 Российская Федерация занимает пятое место в мире, уступая США, Индии, Бразилии и Великобритании.
С начала пандемии в мире было зарегистрировано 240,3 млн случаев заражения коронавирусом, из которых 4,9 млн – с летальным исходом.