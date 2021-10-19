Зеленский: Украина готова к третьей волне коронавируса. За сутки мы разворачиваем до 90 тыс. коек в больницах

По информации СНБО, в Украине всего развернуто более 62 тыс. коек для пациентов с коронавирусом Фото: ЕРА (архив)

"Третья волна – волна [штамма коронавируса] "Дельта". Во-первых, мы должны понимать по срокам, что она пришла в Украину позднее, чем в Европу, и это было начиная с первой волны COVID-19 – к нам немного позднее приходило. Сейчас мы видим такие цифры и начинаем сравнивать с Европой. Пик "Дельты" у нас сегодня и, думаю, в ближайшие неделю-две – и этот пик будет угасать, мне так кажется. И не просто кажется, я знаю ту или иную информацию от Министерства здравоохранения, от СНБО. Главное в этом вопросе – понять, насколько ты готов. Считаю, что Украина готова. За сутки мы разворачиваем до 90 тыс. коек в инфекционных больницах – с кислородом, с ИВЛ, со всем. У нас полностью все готово. Есть "скорые" – все готово. Я считаю, это очень большое, важное достижение нашей медицинской системы", – заявил глава государства.

Зеленский сказал, что у Украины есть одна из крупнейших в Европе систем по количеству коек для пациентов с коронавирусной инфекцией.

"Но 300 или 500 тыс. [заболевших] никто не выдержит", – подчеркнул он и призвал граждан вакцинироваться.

Согласно данным системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны Украины на 18 октября, в стране болеют коронавирусной инфекцией 254 466 человек, развернуто 62 294 койки всех типов для пациентов с COVID-19, заняты из них 64%.