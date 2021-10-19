Украина была бы в ЕС вчера, если бы это зависело от президента Еврокомиссии и главы Евросовета – Зеленский

Зеленский: Если бы все зависело от Шарля Мишеля и Урсулы фон дер Ляйен, Украина была бы в Европейском союзе вчера. Они действительно помогают, видят прорыв в реформах. Поэтому они были такие теплые тут, как погода в Киеве Фото: president.gov.ua

Такое убеждение в интервью ICTV, которое вышло 18 октября, высказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Если бы все зависело от Шарля Мишеля и Урсулы фон дер Ляйен – при всем уважении – и только от них, Украина была бы в Европейском союзе вчера. И это правда. Они действительно помогают, видят прорыв в реформах. Поэтому они были такие теплые тут [на 23-м саммите Украина – ЕС], как погода в Киеве. Поэтому они были такие теплые и ко мне лично, и в целом", – заявил Зеленский.

Он сказал, что президенты Еврокомиссии и Евросовета видят, как Украина двигается вперед, но отметил, что членство Украины в Евросоюзе должны поддержать все страны – члены ЕС.

Зеленский рассказал, что в 2021 году Украина начала готовить двусторонние декларации со странами ЕС о поддержке ее европейской перспективы.

"Когда Украина и страны Евросоюза решат, что Украина может быть членом ЕС, то та или иная страна, с которой мы подписываем эту декларацию, точно проголосует за нас. Это важный шаг. Ты сразу видишь, кто сразу подписывает, кто сомневается, а кто говорит: "Нам еще нужно время". Сразу видишь всю картину и к кому достучаться будет сложно. Мы видим такие страны, но идем. Четыре декларации подписали, три сейчас я подпишу. То есть сейчас – семь, а всего – 27. Шаг за шагом мы это сделаем, я очень хочу этого", – добавил президент.