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КАТАСТРОФА РЕЙСА MH17

ЕС призвал Россию взять ответственность за катастрофу MH17

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Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, был сбит 17 июля 2014 года
Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, был сбит 17 июля 2014 года
Фото: EPA

Евросоюз призвал Россию признать ответственность в катастрофе малайзийского самолета рейса MH17. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам 23-го саммита Украина – ЕС, который прошел в Киеве 12 октября, документ опубликовала пресс-служба президента Украины.

"Мы подчеркнули нашу полную поддержку всех усилий по установлению истины, справедливости и ответственности перед 298 жертвами и их близкими родственниками за сбивание рейса MH17. Мы призвали в этой связи Российскую Федерацию продолжать трехсторонние переговоры между Австралией, Нидерландами и Российской Федерацией по сбиванию рейса MH17, признать свою ответственность и приложить максимальные усилия для привлечения виновных к ответственности за сбивание рейса MH17", – говорится в заявлении.

Контекст:

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: так называемый министр обороны "ДНР" того времени Игорь Гиркин, глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот). Дело рассматривает суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов.

Гиркин и Дубинский в июне 2019-го заявляли, что отказываются давать показания на процессе. Единственный из четверых, кто принимает участие в процессе (представлен адвокатами), – Пулатов, но и он не признает своей вины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, MH17, Евросоюз
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