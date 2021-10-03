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КАТАСТРОФА РЕЙСА MH17

Желающих привлечь Путина к ответственности столько, что до MH17 дело может не дойти – главред The Insider

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Доброхотов (на фото): Вопрос, уйдет Путин живым или мертвым
Доброхотов (на фото): Вопрос, уйдет Путин живым или мертвым
Фото: Roman Dobrokhotov / Facebook

Если президент РФ Владимир Путин уйдет из власти, ему придется ответить за все, что он сделал, заявил главный редактор российского издания The Insider Роман Доброхотов "Радіо Свобода" в интервью, которое было опубликовано 2 октября.

"Когда он уйдет из власти, здесь просто будет вопрос: он уйдет живым или мертвым? Если он уйдет из власти живым в результате изменения политической ситуации, то, наверное, ему придется отвечать за все, что он сделал. И там такой длинный список, что я не знаю, дойдет ли там дело до сбитого Boeing. Поскольку здесь, конечно, все выстроятся в очередь, чтобы привлечь Путина к ответственности", – сказал журналист.

По его словам, придется расследовать деятельность Путина.

"Безотносительно того, сядет ли сам Путин за решетку когда-либо, история расставит все на свои места и будет суд в связи с войной в Украине и в связи с преступлениями внутри России, в связи с политическими убийствами", – объяснил Доброхотов.

Он считает, что в деле о крушении самолета рейса МН17 на Донбассе в 2014 году следствие в Нидерландах выйдет на "высшие уровни", то есть выяснит, кто отдавал приказы.

Контекст:

В декабре 1999 года в связи с досрочным уходом Ельцина в отставку Путин стал и.о. президента страны. В марте 2000 года на президентских выборах в РФ он был избран главой государства, получив более 50% голосов. Путин находится у власти в РФ более 20 лет. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок. В 2008–2012 годах Путин был главой правительства, в это время должность президента занимал Дмитрий Медведев.

В 2020 году в России был принят закон об обнулении президентских сроков Путина. Документ позволяет Путину остаться на посту главы государства до 2036 года.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: так называемый министр обороны "ДНР" того времени Игорь Гиркин, глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот). Дело рассматривает суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов.

Гиркин и Дубинский в июне 2019-го заявляли, что отказываются давать показания на процессе. Единственный из четверых, кто принимает участие в процессе (представлен адвокатами), – Пулатов, но и он не признает своей вины.

В суде планируют выступить более 90 родных жертв авиакатастрофы из Нидерландов, Австралии, Малайзии, Индонезии, Канады. Запланировано 10 дней слушаний в течение трех недель.

Издание The Insider работает восемь лет. Основное направление работы издания – журналистские расследования. Одни из самых известных расследований были выпущены в сотрудничестве с расследовательской группой Bellingcat: о крушении малазийского Boeing над Донбассом и причастности России к авиакатастрофе, об отравлении российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери в 2018-м, а также об отравлении оппозиционного политика Алексея Навального в 2020 году.

28 июля 2021 года к Доброхотову с обысками приходила полиция. 30 сентября ФСБ объявило его в розыск по делу о незаконном пересечении границы РФ с Украиной. Нарушения якобы "выявили и задокументировали" в августе.

Теги: Владимир Путин, самолет, авиакатастрофа, следствие, крушение, MH17, политика, преступление, президент, суд, Роман Доброхотов
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