Желающих привлечь Путина к ответственности столько, что до MH17 дело может не дойти – главред The Insider

"Когда он уйдет из власти, здесь просто будет вопрос: он уйдет живым или мертвым? Если он уйдет из власти живым в результате изменения политической ситуации, то, наверное, ему придется отвечать за все, что он сделал. И там такой длинный список, что я не знаю, дойдет ли там дело до сбитого Boeing. Поскольку здесь, конечно, все выстроятся в очередь, чтобы привлечь Путина к ответственности", – сказал журналист.

По его словам, придется расследовать деятельность Путина.

"Безотносительно того, сядет ли сам Путин за решетку когда-либо, история расставит все на свои места и будет суд в связи с войной в Украине и в связи с преступлениями внутри России, в связи с политическими убийствами", – объяснил Доброхотов.

Он считает, что в деле о крушении самолета рейса МН17 на Донбассе в 2014 году следствие в Нидерландах выйдет на "высшие уровни", то есть выяснит, кто отдавал приказы.